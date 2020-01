Sportmediaset - Eriksen verso l'Inter: agente in Italia per chiudere!

L'Inter si avvicina a Christian Eriksen. Secondo Sportmediaset, l'agente del centrocampista del Tottenham è in arrivo in Italia insieme ad un legale di fiducia per mettere nero su bianco l'intesa raggiunta con i nerazzurri per un quinquennale da 9 milioni a stagione più bonus. Martin Schoots fa tappa a Milano per chiudere, ma ci sarebbe ancora da convincere il Tottenham, che chiede 18 milioni. Suning potrebbe arrivare a 18, la distanza sarebbe minima. Chissà che l'Inter non riesca a fare il colpaccio in mediana.