Sportmediaset - Fabiàn nella lista del Real, ma ADL lo considera incedibile: clausola monstre per blindarlo

Voci sempre più insistenti di un forte interessamento da parte del Real Madrid per Fabian Ruiz. Sul portale di SportMediaset si parla del centrocampista del Napoli, dell'inevitabile interesse delle big spagnole ma anche della forte volontà di Aurelio De Laurentiis di trattenerlo: "Il talento iberico si è conquistato un posto da titolare nel Napoli e la sua crescita non è passata inosservata. Ora i Blancos lo hanno inserito in una lista di rinforzi per rinnovare il centrocampo di Zidane in estate. AdL lo considera incedibile e sta pensando a una clausola da almeno 100 milioni di euro per provare a scoraggiare le pretendenti".