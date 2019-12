Sportmediaset insiste: "Il Napoli ha già chiuso Amrabat per giugno"

Il Napoli ha la consapevolezza di avere tanti problemi in questo momento e la priorità sul mercato sarà quella di migliorare il centrocampo, sia qualitativamente che numericamente visto il passaggio al 4-3-3. Sportmediaset fa sapere che Cristiano Giuntoli si è già mosso per giugno, chiudendo l'operazione di cui tanto si parla con l'Hellas Verona per Sofyan Amrabat. Il giocatore potrà muoversi però soltanto a giugno, visto che in stagione ha già indossato la maglia del Bruges, prima di quella scaligera.