Sportmediaset - Mertens-Inter, cauto ottimismo: ecco perché i nerazzurri accelerano

Dries Mertens all'Inter? Da viale della Liberazione filtra cauto ottimismo, stando a quanto riportato da Sportmediaset.it. Oggi il Corriere dello Sport ha raccontato di uno scambio di documenti, mentre il portale fa sapere che il colpo a parametro zero sarebbe importante per il club nerazzurro, per non abbassare poi la richiesta alta fatta al Barcellona per acconsentire la partenza di Lautaro Martinez.