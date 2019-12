Sportmediaset - Pronta l'offerta all'Arsenal per Torreira: cifre e dettagli

Non solo Sofyan Amrabat, per giugno, Cristiano Giuntoli deve muoversi anche per il mercato di gennaio perché a Gennaro Gattuso servono rinforzi a centrocampo subito. Il Napoli, dunque, ha individuato il primo obiettivo secondo Sportmediaset. Si tratta di Lucas Torreira, per il quale sarebbe già stata messa sul piatto un'offerta di prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro (27 più 3). L'alternativa, invece, sarebbe Sander Berge del Genk.