Sprint per Traoré, ma ha avuto malaria: in campionato non gioca da settembre!

Hamed Junior Traorè è il nome nuovo per il Napoli. Trattativa a quanto pare avanzata per chiudere in prestito secco con il Bournemouth

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hamed Junior Traorè è il nome nuovo per il Napoli. Trattativa a quanto pare avanzata per chiudere in prestito secco con il Bournemouth. Fuori discussione le qualità dell'ex Sassuolo pagato pochi mesi fa 30 milioni dal club di Premier League, l'incognita è lo stato di salute e le sue condizioni fisiche.

Traoré, infatti, ha avuto la malaria, è guarito solo da pochi giorni ma comunque è rimasto fermo diverse settimane. L'ultima apparizione il 20 novembre, 89' in campo contro il Gambia con la sua Nazionale. Con il Bournemouth ha giocato l'ultima volta il 1 novembre, 16' contro il Liverpool in EFL Cup. In campionato l'ultima apparizione, appena 8', il 24 settembre contro il Brighton di De Zerbi. In totale in campionato appena 44 minuti, in EFL Cup 137, in stagione 181' complessivi raccolti. Praticamente due partite intere da agosto.