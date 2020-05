Spunta un nome nuovo nella lista per il centrocampo: Giuntoli guarda in Olanda

Il ds del Napoli Giuntoli lavora con grande attenzione al futuro del centrocampo per evitare di trovarsi impreparato in caso di cessione di Allan. Sul taccuino ci sono molti giocatori interessanti, che giocano all'estero ma anche in Italia. Il primo è è Teun Koopmeiners di proprietà dell'AZ Alkmaar e Nazionale olandese U21. Piace anche La Fée del Lorient capolista e dunque promosso in Ligue 1 dopo la sospensione del campionato. Infine Samuele Ricci dell'Empoli, giocatore seguito con interesse da diversi club di Serie A. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.