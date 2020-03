Spunta una rivale per Faraoni: Fonseca lo vuole alla Roma

Altra concorrente per Davide Faraoni. Il ds Giuntoli ha chiesto informazioni sul terzino destro 28enne tra le rivelazioni del Verona, per molti individuato come sostituto Hysaj, che non è più disposto ad accettare il ruolo di alternativa, visto che è stato scavalcato nelle gerarchie da Di Lorenzo, gestito dal suo stesso agente. Sul terzino del Verona, però, secondo la Gazzetta dello Sport c'è anche la Roma: "I giallorossi sono su Faraoni, che già a gennaio era stato già cercato dalla Roma, come aveva ammesso lo stesso calciatore in una intervista. Tra l’altro, nonostante la squadra gialloblù uscisse sconfitta dal confronto, proprio contro la Roma Faraoni era stato protagonista di una partita molto buona, che evidentemente lo aveva messo in vetrina agli occhi di Fonseca. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere acquistato per 7-8 milioni, anche se adesso ogni discorso è prematuro”.