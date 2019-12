Sta per esaurirsi il tempo: presto arriveranno i giudizi

Hirving Lozano ha poco tempo ancora per dimostrare di essere da Napoli o comunque un ottimo acquisto. Al momento ha deluso l'esterno messicano pagato 40 milioni in estate. Non ha quasi mai brillato salvo rare eccezioni. Ha segnato all'esordio con la Juve e poi con Milan e Salisburgo. In campo non ha mostrato lampi di classe, non ha mai superato l'uomo, non è riuscito a creare superiorità numerica. Ancelotti lo considerava punta, per Gattuso è un esterno ma in due gare ha giocato appena pochi minuti. L'ex Psv dovrà sfruttare le prossime settimane per mettersi in mostra riscattando un inizio di stagione opaco. Se lo augurano anche i tifosi che lo hanno sempre sostenuto ma ora sperano di riconoscere in lui indizi rassicuranti di talento.