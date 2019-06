Stallo sul rinnovo di Castagne, il Napoli ci riprova. Incontro con Percassi: si parlerà anche di Duvan

Il Napoli non ha mai spesso di pensare a Timothy Castagne. Come anticipato da Tuttonapoli il nome dell’esterno dell’Atalanta resta in cima alla lista delle preferenze dei dirigenti azzurri. Da Bergamo arrivano notizie dello stallo nel rinnovo del belga: il terzino ha il contratto in scadenza nel 2020. Dunque, a gennaio si libera a zero. Per questo, spiega l’edizione odierna del Mattino, il Napoli è tornato a tentarlo con un quadriennale da 2 milioni di euro. Nel corso della orossima settimana, prima della partenza per il ritir, è possbile l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e il patron dell'Atalanta Percassi. Anche perché sul piatto c'è Duvan Zapata: il colombiano, nel corso di alcuni colloqui, ha dato la sua disponibilità per un ritorno a Napoli.