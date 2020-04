Strategia per blindare Zielinski e Fabian: fissare maxi-clausole, ma evitando l'Higuain bis

Il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz e Zielinski, i gioielli del centrocampo. Lo vorrebbe anche Gattuso. Per farlo serve accordo su rinnovo, specialmente per il polacco che è in trattativa da mesi. L'ultima idea, riportata dal Corriere dello Sport, è quella di fissare una maxi-clausola per entrambi, un modo per blindarli, evitando assalti. Le cifre: 100 milioni per Zielinski, 180 per Fabian. Entrambe valide solo per l'estero per evitare un Higuain bis. Ma al momento, spiega il quotidiano, le cifre non hanno entusiasmato giocatori e manager. Ma va così il calcio: si tratta.