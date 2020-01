Su Politano c'è anche la Roma: possibile scambio con l'Inter

Uno dei giocatori più chiacchierati nel mercato di gennaio sarà sicuramente l'esterno dell'Inter Matteo Politano. Il nerazzurro sembra essere finito nel mirino del Napoli grazie allo scambio con Llorente ma, l'edizione online de il Corriere dello Sport rivela che la Roma ha avviato i contatti per l'esterno con l'Inter. Politano può arrivare in prestito gratuito, con l’obbligo di riscatto a fine stagione. L’Inter potrebbe prendere in considerazione uno scambio di prestiti con Spinazzola.