Suarez aspetta la Juventus ma domani Koeman può schierarlo a sorpresa col Girona

Secondo quanto riporta Rac1, domani Luis Suarez potrebbe giocare in amichevole alle 19 contro il Girona. Dopo la sfida contro il Gimnastic, sarà l'ora di affrontare un altro club catalano e Ronald Koeman potrebbe dare un segnale importante schierando il Pistolero dall'inizio. Peraltro tra domani e giovedì è previsto l'esame per ottenere lo status da comunitario (online) e fino all'addio l'olandese lo considererà un giocatore schierabile in squadra.