Suarez in Italia per l'esame, ma la Juve ora preferisce Dzeko e attende notizie da Milik

Luis Suarez è arrivato in Italia. Alle 13.15, l'attaccante uruguaiano è decollato con un volo privato da Barcellona, destinazione Perugia. Il Pistolero sosterrà l'esame di italiano livello B1, un passaggio necessario per l'ottenimento del passaporto comunitario.

Nonostante questo passaggio i tempi restano incerti per l'ottenimento del passaporto e per questo motivo la Juventus dalle prime ore di questa settimana ha mollato la presa per il Pistolero. Il club campione d'Italia aspetta infatti notizie da Trigoria: se Arkaiudz Milik troverà l'accordo con la Roma, arriverà il via libera per il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus.

In pole in questo momento per Luis Suarez c'è l'Atletico Madrid, con l'Ajax in seconda fila. La pista Juve è tramontata ma nonostante ciò il Pistolero - che nel frattempo aveva avviato le pratiche per l'ottenimento del doppio passaporto - vuole portare avanti l'iter burocratico.