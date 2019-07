Sulle corsie il Napoli resta vigile su un vecchio pallino: piace Toljan

Il Napoli resta sempre vigile su eventuali spiragli per arrivare a Jeremy Toljan, laterale difensivo classe '94 in forza allo Stoccarda. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "C’è abbondanza e varietà anche sulle corsie per Carlo Ancelotti: Malcuit può stare a destra e anche a sinistra e Toljan resta nel cono di luce del mercato, eventualmente, con la sua versatilità".