Super ingaggio per Ndombele: il Napoli ne pagherà più della metà

Arrivano ulteriori dettagli sull'arrivo di Ndombele a Napoli. Oltre al milione per il prestito, il Napoli pagherà la maggior parte del lauto ingaggio del calciatore come scrive Fabrizio Romano, esperto di calcio inglese, sui social. Manca poco all'annuncio ufficiale.

Napoli will cover main part of Tanguy Ndombele salary, loan fee around €1m has been agreed with Tottenham. Buy option will be available in June 2023 for €30m. ️ #THFC



It's just matter of final details on player side. Ndombele will replace Fabian Ruiz who's going to PSG. pic.twitter.com/MOUNqZmFd7