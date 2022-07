Svanberg se esce uno tra Demme e Fabian: contatti col Bologna, la cifra per chiudere

Mattias Svanberg è uno dei nomi tenuti in considerazione dal Napoli per il centrocampo nel caso in cui qualcuno di quelli in rosa dovesse partire.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Mattias Svanberg è uno dei nomi tenuti in considerazione dal Napoli per il centrocampo nel caso in cui qualcuno di quelli in rosa dovesse partire. Per questo il club azzurro sta mantenendo vivi i contatti col Bologna, stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno: "A centrocampo, se esce uno tra Demme e Fabian, piace Svanberg (contratto in scadenza nel 2023). Ci sono stati contatti con il Bologna, con una decina di milioni l’affare andrebbe in porto".