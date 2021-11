Svidersky, l'Atalanta prova ad anticipare tutti a gennaio: c'è anche il Napoli

Il The Sun parla di Martin Svidersky, jolly difensivo - che può giocare anche come mediano - che rischia di lasciare il Manchester United a parametro zero nella prossima estate. Slovacco, capitano dell'Under 20, è seguito dall'Atalanta che potrebbe anticipare la concorrenza versando un indennizzo (alla Kovalenko) per acquistarlo già a gennaio. Sul calciatore ci sono anche Napoli, Ajax e West Ham.