Svolta Bernardeschi, è pronto a cambiare agente: il passaggio che sblocca l'affare-Milik?

Il Napoli è in trattativa con la Juventus per la cessione di Arkadiusz Milik e, secondo le ultime indiscrezioni, la contropartita maggiormente gradita a Rino Gattuso è Federico Bernardeschi. Quest'ultimo, stando a quanto scritto dall'esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter, sembrerebbe orientato a cambiare agente e scegliere Mino Raiola come nuovo procuratore. Potrebbe essere questo, dunque, un passaggio importante: chissà che non si sblocchi l'affare-Milik.