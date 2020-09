Svolta Milik, Tuttosport - Everton sta per piazzare la stoccata vincente: pronti 25mln per chiudere

Il Tottenham non è mai stato realmente interessato ad Arek Milik. Il club al momento più vicino al polacco è l'Everton di Ancelotti. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive che il club di Liverpool è pronto a piazzare la stoccata vincente formulando al Napoli un'offerta da 25 milioni di euro per convincere la società a cederlo. Ore decisive per il futuro dell'attaccante ormai fuori rosa e ai margini del progetto.