Svolta rinnovi, Venerato: "Ramadani e Giuffredi hanno capito una cosa importante"

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli spiegando che difficilmente arriverà il prolungamento di contratto per due calciatori: "Rinnovi Maksimovic e Hysaj? Passi indietro, non mi risulta che a Natale il Napoli avrà vertici con Ramadani e Giuffredi, entrambi i procuratori hanno capito che il Napoli non vorrà andare avanti".