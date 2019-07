Svolta Rog dopo l'ok di ADL per il Cagliari: oggi le visite mediche a Milano

Il Cagliari ha messo a segno il primo grande colpo per la mediana ieri quando è arrivato l’ok da Napoli all’offerta del presidente Giulini da 2 milioni per il prestito e 13 di obbligo di riscatto per Marko Rog. Oggi il croato è atteso a Milano per le visite e la firma coi sardi. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.