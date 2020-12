Szoboszlai, altro che Milan: a gennaio andrà al Lipsia, s'indebolisce il Salisburgo

Dominik Szoboszlai è pronto ad approdare in Bundesliga. Secondo quanto riporta Sky Sport De, il centrocampista del Salisburgo dovrebbe accasarsi già nel mercato di gennaio al Lipsia, club come quello austriaco di proprietà del colosso Red Bull. Mancherebbero soltanto da limare gli ultimi dettagli ma le parti avrebbero già trovato un accordo di massima. Il ds del Salisburgo Freund questa settimana era a Lipsia per negoziare l’accordo con le due società che vorrebbero annunciare il trasferimento ufficiale prima di Natale.