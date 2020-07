Szoboszlai, anche il papà spinge per il trasferimento al Milan. E condivide un articolo...

Dominik Szoboszlai vuole il Milan, e lo sta facendo capire a chiare lettere tramite diversi indizi social. Nella giornata di oggi vi abbiamo riportato dei 'like' del calciatore ungherese classe 2000 agli articoli relativi alla trattativa col club rossonero e una cosa molto simile l'ha fatta suo padre, Zsolt Szoboszlai. Quest'ultimo, sul suo profilo facebook, ha condiviso un articolo in magiaro in cui si parla proprio della trattativa e della possibilità che Szoboszlai grazie all'arrivo di Rangnick possa trasferirsi al Milan. La valutazione del centrocampista classe 2000 è di 25 milioni di euro.