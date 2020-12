Szoboszlai, il Milan prova l'affondo: contatti frequenti con gli agenti

La Gazzetta dello Sport sul mercato del Milan: "Tutto su Szoboszlai". Il Milan pensa anche a Thauvin, possibile colpo a costo zero, mentre per la mediana l'idea è Szoboszlai: costante il dialogo con l'entourage del centrocampista classe 2000 del Salisburgo che per due volte è stato sul punto di firmare con i rossoneri. Il talento ungherese è da tempo seguito anche dal Napoli, che in queste ultime settimane appare però defilato su questa pista.