Szoboszlai show in Champions, gol e 7 in pagella: "Rete splendida, che qualità!"

Gol e grande prova per Szoboszlai nel match pareggiato 2-2 dal Salisburgo contro la Lokomotiv. Il portale TMW premia l'ex obiettivo di mercato con un bel 7 in pagella: "E' il giocatore più talentuoso in campo e il gol lo dimostra, il suo destro all'incrocio è da vedere e rivedere. Qualità e quantità per l'ungherese, capace di dettare i tempi e di legare il gioco come nessuno tra i suoi".