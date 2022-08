TABELLA - Chi ha speso di più finora? Napoli secondo solo alla Juventus: i numeri

Il Napoli ha già speso 44 milioni di euro in questa campagna acquisti per gli arrivi di Kim, Ostigard, Kvaratskhelia e Mathias Olivera.

Il Napoli ha già speso 44 milioni di euro in questa campagna acquisti per gli arrivi di Kim, Ostigard, Kvaratskhelia e Mathias Olivera (e senza contare Anguissa). Soltanto la Juventus ha speso di più. Nella tabella realizzata dal portale Kickest c'è tutta la classifica, considerando i soldi spesi per i calciatori che non erano già presenti in organico (tipo Anguissa per gli azzurri).