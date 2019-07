TABELLA - Elmas al Napoli per 16mln: mai una cessione così remunerativa per il Fenerbahce

Con la cessione di Eljif Elmas per 16 milioni al Napoli, il Fenerbahce eguaglia la cessione più costosa mai realizzata nella sua storia. Moussa Sow. Per la stessa cifra la squadra turca aveva venduto Moussa Son, nel 2015, agli sceicchi dell’Al-Ahili. Hanno speso meno, invece, il Real per Baijic, il Siviglia per Kjaer, il Psg per Okocha e il Bolton per Anelka. Ad evidenziarlo è Transfertmarket.