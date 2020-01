TABELLA - Napoli regina di gennaio: nessuno ha speso più ADL in questo mercato

E' stata anticipata la rivoluzione, il Napoli in questo mercato di gennaio ha cominciato a mettere i tasselli per il futuro e, al contempo, ha soddisfatto le esigenze immediate di Gattuso. A fine sessione è tempo di bilanci e, guardando alla Serie A, nessuno ha speso più del presidente De Laurentiis: 65,5 milioni subito, 84,5 se ci si aggiunge il riscatto obbligatorio di Politano. Di seguito le 10 squadre che hanno sborsato di più in questo mercato di riparazione.

Napoli 65,5+19

Juventus 35

Inter 21,5

Atalanta 21,5

Sampdoria 19

Parma 8

Verona 5,5

Roma 5+19

Fiorentina 4,5+69

Milan 3,5+11