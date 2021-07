Tadic: "Milan? L'Ajax club dei miei sogni. Mi diverto troppo per andarmene"

Dusan Tadic si è unito al ritiro dell'Ajax nelle scorse ore e tramite Voetbal International arrivano alcune dichiarazioni del capitano dei Lancieri che dopo le parole di Overmars dei giorni scorsi chiude ulteriormente la porta al possibile trasferimento al Milan: "L'Ajax è il mio club, il club dei miei sogni. Penso solo a giocare per l'Ajax e mi diverto troppo per lasciare questa squadra. E' uno dei club più belli al mondo. E' bello vedere che vogliono tenermi con così tanta forza e che hanno fiducia in me. Questo mi motiva a restituire qualcosa al club.

Delusione per il Milan? No, no. Come potrei esserlo? Gioco nel club dei miei sogni e ne sono orgoglioso".