Tagliafico, l’ex obiettivo del Napoli è pronto a sbarcare in Premier: c'è il Brighton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Tagliafico è pronto per sbarcare in Premier League e dovrebbe farlo al Brighton. I Seagulls, spiega Sussex Live, dovrebbero spendere circa 4 milioni di euro per prendere il terzino mancino dall'Ajax e seguito in passato anche dal Napoli.