Tagliafico, l’ex obiettivo del Napoli giocherà in Ligue 1: c’è l’accordo con il Lione

Dopo l'ultimatum lanciato dal Lione in mattinata è arrivato il sì definitivo di Nicolas Tagliafico ai francesi.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'ultimatum lanciato dal Lione in mattinata è arrivato il sì definitivo di Nicolas Tagliafico ai francesi. Lo scrive il Telegraaf in Olanda, che spiega come il terzino argentino abbia accettato la corte dei francesi, che lo acquisteranno dall'Ajax per quattro milioni di euro. Tagliafico firmerà un contratto triennale, e nei prossimi giorni arriverà in Francia per visite e firma sul contratto.