Tagliafico, parla Overmars: "Lo voleva il Barcellona, ma non potevamo spararci in un piede"

Il direttore sportivo dell’Ajax Marc Overmars ha parlato in conferenza stampa del mancato passaggio di Nicolas Tagliafico, seguito anche dal Napoli, al Barcellona nonostante una trattativa ben avviata con i catalani: “La trattativa con il Barcellona è stata molto complicata. Tagliafico è un giocatore fantastico che però qui non ha trovato l’ambiente giusto e gli auguro il meglio per il futuro, però devo pensare alla squadra prima di tutto. - spiega Overmars ai canali ufficiali del club – Se il Barcellona voleva prendere il giocatore in prestito noi dovevamo trovare un sostituto adatto in quella posizione, non potevamo spararci in un piede”.

Il Barcellona aveva messo sul piatto il terzino Alex Balde, classe 2003, un profilo che però l’Ajax non ha ritenuto adatto ai propri scopi facendo così saltare la trattativa per il trasferimento dell’argentino in blaugrana.