Telegraph - Napoli su Vertonghen che ha il contratto in scadenza: può arrivare subito

Jan Vertonghen è il nome nuovo per la difesa del Napoli. Il 32enne difensore belga del Tottenham ha il contratto in scadenza e il rinnovo è distante, così si sta pensando la società azzurra che, secondo il Telegraph, ci aveva provato già la scorsa estate. Gattuso ha chiesto alla società un altro difensore per gennaio e tutti gli indizi portano a Vertonghen che piace anche all'Ajax. Si tratta. Gli Spurs non vogliono correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate. Sul centrale c'è anche l'Ajax.