Telenovela finita: alla fine Kane andrà al Bayern Monaco, i dettagli

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Messi a punto gli ultimi dettagli della trattativa ch lo porterà dal Tottenham al Bayern, Harry Kane è partito da Londra per Monaco di Baviera, dopo aver ricevuto il via libera dal suo ormai ex club. Una volta atterrato in Germania, si sottoporrà alle visite mediche di rito che il club bavarese aveva infatti annunciato. Secondo quanto riferito dai media inglesi, che inizialmente avevano detto che gli Spurs avevano bloccato la partenza dell'attaccante, alla fine non sarebbero cambiati i termini dell'accordo: il bomber inglese, a un anno dalla scadenza del suo contratto con il Tottenham, si trasferirà in Germania per una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro.

Intanto l'ex cannoniere della nazionale inglese Alan Shearer ha scherzato sui social, pubblicando un fotomontaggio, ripreso anche dalla Bbc, in cui è vestito da pilota di aereo, in attesa dell'imbarco di Kane, con la scritta "Come on Harry, it's time to go!". (ANSA).