Tensione al PSG: Campos spazientito con Henrique, ma Fabian non è in discussione

Il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, si sta spazientendo. Non capisce perché Antero Henrique non riesce a concludere delle operazioni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, si sta spazientendo. Non capisce perché Antero Henrique non riesce a concludere delle operazioni di mercato che sembrano ben avviate da tempo. Tipo Fabian Ruiz, per il quale però adesso è stato trovato l'accordo, si legge su L'Equipe, che racconta di un trasferimento imminente.