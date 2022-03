Terremoto mercato al PSG: anche Sergio Ramos e Neymar sono pronti a dire addio

I qatarioti non vorrebbero bloccare l'addio in caso di offerta importante anche se il maxi ingaggio di fatto ne limita l'addio.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Un vero e proprio terremoto di mercato. AS spiega che Sergio Ramos e Neymar stanno seriamente valutando l'idea di lasciare il Paris Saint-Germain. Contestati come Lionel Messi nella ventottesima giornata di Ligue 1 contro il Bordeaux, dopo l'eliminazione in Champions League, i due ex Real Madrid e Barcellona stanno pensando all'addio. I qatarioti non vorrebbero bloccare l'addio in caso di offerta importante anche se il maxi ingaggio di fatto ne limita l'addio. Il tutto mentre Kylian Mbappé è pronto a firmare con il Real Madrid.