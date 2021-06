Terzo portiere: il Napoli vuole tenere Contini, ma lui spinge per giocare in prestito

Il Napoli vorrebbe tenere Nikita Contini che, però, preferirebbe andare in prestito altrove per giocare dopo un’annata in cui non è mai sceso in campo, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sul terzo portiere azzurro. Se partisse Ospina, invece ci sono varie idee per sostituirlo: Sepe sarebbe utile anche come prodotto del vivaio per le liste, ma c’è anche l’opzione Consigli che va in scadenza nel 2022.