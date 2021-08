Tesoretto in arrivo: due cessioni ad un passo per il 'colpo' in entrata

Il Napoli potrà fare un investimento solo dopo aver raccolto un tesoretto. Può essere consistente, poco meno di venti milioni, se andranno in porto le cessioni di Tutino e Ounas. Il primo è sospeso tra l'incertezza del Parma, che non ha ancora accontentato le richieste del Napoli (ballano un paio di milioni), e il desiderio di Monza e Salernitana di continuare a provarci. Il futuro del secondo è in bilico: Ounas ha mercato in Turchia ma De Laurentiis, che lo valuta una decina di milioni, non ha fretta di cederlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.