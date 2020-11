Thauvin, accostato al Napoli: sul francese anche il Siviglia

Florian Thauvin, esterno dell'Olympique Marsiglia accostato nei mesi passati a Napoli, Roma e Atalanta, è attualmente molto seguito dal Milan. I francesi potrebbero accettare una cifra bassa come indennizzo per far partire il giocatore già a gennaio - tra i 3 e i 4 milioni di euro - con i rossoneri che sono la prima scelta per il giocatore, al netto di un quinquennale proposto da 2,8 milioni. Nelle ultime settimane però il Siviglia ha fatto passi concreti per acquistare il transalpino, offrendo più del Milan e portandosi in pole. A breve ci sarà una decisione, anche solo per rimanere all'OM e poi essere free agent in estate.