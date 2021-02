Thauvin, sullo svincolato (in estate) che piace al Napoli si fionda il Milan

Il Milan pensa già al mercato estivo ed il giocatore in cima alle preferenze di Maldini e Massara è senza dubbio Florian Thauvin del Marsiglia, esterno destro in scadenza di contratto. Nelle scorse settimane c'è stato un tentativo per anticipare l'arrivo del francese, ma il Marsiglia ha fatto muro.

Come si legge su Corriere dello Sport, Thauvin a parametro zero può essere una grossa chance di mercato. Sul giocatore ci sono altre squadre (anche il Napoli ha sondato più volte il terreno), ma l'ostacolo più grosso sono le commissioni da elargire ai procuratori e intermediari del ragazzo. Inoltre, arrivando a zero, Thauvin prenderebbe uno stipendio molto alto, in controtendenza con il tetto salariale che la proprietà rossonera ha imposto. Nonostante tutto, Thauvin resta un obiettivo concreto ed il Milan una delle destinazioni più gradite per l'esterno francese.