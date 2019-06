The Sun - Deadline per Ospina: riscatto entro sabato oppure si tratta con l'Arsenal

Il Napoli deve prendere la decisione definitiva su David Ospina. Il portiere colombiano dell'Arsenal può rimanere in Italia, ma secondo il Sun la squadra azzurra ha la possibilità di esercitare un'opzione di acquisto di circa 3.5 milioni di euro, da effettuare entro sabato. Le 24 presenze totali non hanno fatto scattare la clausola d'obbligo di acquisto, dunque se non ci saranno offerte entro il termine prestabilito l'accordo decadrà con effetto immediato. Nonostante questo il Napoli, se interessato all'acquisto dell'estremo difensore dell'Arsenal, potrà comunque aprire altre trattative.