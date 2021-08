Thorsby, la Sampdoria chiede oltre 8mln ed il Watford può superare l'Atalanta

La prima scelta dell'Atalanta per il centrocampo resta Morten Thorsby. Per il danese della Sampdoria sono già stati offerti 8 milioni di euro, ma i blucerchiuati vorrebbero qualcosa di più. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in questo stallo potrebbe inserirsi il Watford, che sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione legata al norvegese.