Thuram più vicino al Milan, L'Equipe annuncia: "Non firmerà per il PSG"

In scadenza di contratto col 'Gladbach, l'attaccante francese classe '97 è la prima scelta del Milan per rinforzare il suo attacco.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Marcus Thuram non firmerà per il PSG". E' la notizia apparsa questa sera sul sito del prestigioso quotidiano francese L'Equipe. In scadenza di contratto col 'Gladbach, l'attaccante francese classe '97 è la prima scelta del Milan per rinforzare il suo attacco e potrebbe rivelarsi anche la prima risposta della nuova dirigenza alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

In casa rossonera cresce la fiducia circa il suo ingaggio. Al figlio di Lilian è stata presentata un'offerta importante, quasi 5 milioni di euro netti a stagione. E senza il PSG, principale contender per il nazionale transalpino, ecco che aumentano le possibilità che il figlio d'arte approdi in Italia.