"Tieniti Zielinski, ti soffiamo Veiga", gli arabi sui social prendono in giro ADL e Zielinski

I social del Napoli, ma anche quelli degli esperti di mercato come Gianluca Di Marzio o Fabrizio Romano, sono presi d'assalto dagli arabi in queste ore. Tifosi sauditi dell'Al-Ahli - ancora inferociti per il mancato approdo di Zielinski (non digerendo evidentemente uno dei pochissimi rifiuti incassati) - stanno prendendo in giro De Laurentiis, il Napoli ma anche il calcio italiano ed europeo a chi gli fa notare dello scarso appeal del loro campionato.

"Veiga arriva nel calcio che conta", si legge addirittura in alcuni commenti in lingua inglese ed ancora: "Voi proseguite con Zielinski, noi ci assicuriamo il talento più luminoso", "in pochi anni faremo invidia alla Premier League", alcuni dei messaggi trionfali dei sauditi che non disdegnano anche qualche sfottò per Zielinski.