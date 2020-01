Tiki Taka - Mertens all'Inter a giugno: il belga ha già rifiutato il West Ham

Durante la trasmissione Tiki Taka, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma hanno dato importanti indicazioni di mercato in chiave Inter e, indirettamente, anche Napoli: a giugno arriverà Dries Mertens. Il giocatore avrebbe rifiutato il West Ham a gennaio e il suo entourage avrebbe parlato con la dirigenza nerazzurra. Al momento l'ex Psv è in Belgio per curarsi, domani dovrebbe rientrare in Italia. Intanto il Napoli spinge per il rinnovo ma lui continua a rifiutare.