TMW - Accordo per un biennale con Llorente: senza colpi di scena sarà il rinforzo in attacco

“Il Napoli ha già in mano Llorente, è stato già raggiunto l’accordo sul biennale da 2.5 milioni. Forse il Napoli aspetta ancora a chiudere per capire se può arrivare un segnale da Madrid per James Rodriguez. Se non ci saranno colpi di scena sarà Llorente il nuovo attaccante del Napoli”. Queste le parole di Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW Radio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli