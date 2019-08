TMW - ADL ha fatto una nuova proposta a Wanda, il Napoli spera ancora: nuova deadline

Il Napoli continua a tendere la mano a Mauro Icardi. Come raccolto da TMW il club di De Laurentiis ha fatto una nuova proposta a Wanda Nara, moglie-agente del giocatore, ed agli intermediari di mercato. Ad oggi il giocatore continua a non essere convinto, ma il Napoli spera ed per questo motivo non è ancora arrivata l'accelerata definitiva per Fernando Llorente. Il club partenopeo aspetterà fino a venerdì 30, poi virerà su Llorente una volta per tutte. Lo riporta Tuttomercatoweb.