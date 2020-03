TMW - Ancelotti ci aveva visto giusto quando voleva Ilicic al Napoli

L'anno scorso Carlo Ancelotti aveva fatto una richiesta quantomeno originale al proprio presidente. Prendere Josip Ilicic, sloveno, trentunenne, dall'Atalanta. Insomma, un giocatore arrivato presto in Italia, ma tardi alle grandi cronache. E poi la stessa squadra nerazzurra aveva raggiunto la Champions League quasi per i capelli, all'ultimo minuto, al di là della grande stagione di Ilicic. L'Atalanta, dopo l'infezione alla bocca che lo aveva tolto dai preliminari di Europa della stagione - conclusi con la sconfitta contro il Copenaghen - era anche disposta a cederlo, proprio per l'indolenza negli allenamenti, al di là della straordinarietà della partita. Questo fino all'approdo in Champions.

DUE VOLTE - Così il Napoli ci aveva provato ancor prima del finire della stagione, trovando anche l'accordo con il giocatore. Si era messo a parlare con l'Atalanta ma la richiesta era troppo alta, così i nerazzurri lo hanno tolto dal mercato, non solo virtualmente. Per questo Ilicic si era esposto dalla Slovenia parlando di alcune promesse che non erano state esaudite. Subito dopo è arrivato il rinnovo contrattuale, ma non prima di un altro tentativo - stavolta completamente a vuoto - del Napoli. "Non è sul mercato". Peccato, Ancelotti ci aveva visto giusto. Lo riporta Tuttomercatoweb.