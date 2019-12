Tmw - Ancora asse Napoli-Bari: possibile sinergia per Ninkovic dell'Ascoli

Il Bari sogna Nikola Ninkovic, o almeno, questo è uno dei più insistenti rumors di mercato degli ultimi giorni. A ora, però, secondo quanto raccolto da TMW, non ci sarebbero ancora stati contatti tra le varie parti chiamate in causa, e a ogni modo la trattativa non sarebbe delle più semplice: servirebbe probabilmente l’aiuto economico del Napoli alla formazione pugliese (ricordiamo che i due club sono in mano alla famiglia De Laurentiis), ma non è scontato che tutto ciò basterebbe per far desistere l’Ascoli.